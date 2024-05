Vandalizzata la passerella dei disabili sul Lungomare di Latina

La passerella per disabili installata nella giornata di giovedì 23 maggio è stata vandalizzata nel giro di 24 ore. A condannare il gesto sono il Sindaco di Latina Matilde Celentano e l'assessore alla Marina Gianluca Di Cocco.

"Condanno fermamente quanto accaduto sul lungomare di Latina - dichiara Celentano -. Si tratta di un gesto ignobile che non trova giustificazione alcuna, soprattutto perché il danno è arrecato a chi non può raggiungere la spiaggia in maniera autonoma e alle persone con disabilità. Quanto accaduto ci restituisce una profonda amarezza per la totale mancanza di rispetto verso il bene pubblico, che questa amministrazione intende fermamente condannare".

"L'episodio avvenuto nella spiaggia adiacente allo stabilimento della Polizia di Stato - spiega Di Cocco - è stato prontamente segnalato alla Polizia Locale, che si è già recata sul posto per un sopralluogo. Lunedì l'amministrazione contatterà la ditta incaricata e si avvierà l'iter per provvedere alla sostituzione, che avverrà, ci auguriamo, nel più breve tempo possibile. Quanto accaduto, in ogni caso, resta un gesto gravissimo in quanto ferisce soprattutto le persone più fragili".



