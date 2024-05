Settimana cimiteri storici europei,Ama propone 12eventi gratuiti

In occasione dell'edizione 2024 della Settimana dei Cimiteri Storici Europei Ama propone, da oggi fino a domenica 2 giugno, un vasto programma con 12 iniziative culturali e naturalistiche all'interno del Cimitero Monumentale del Verano. Questa mattina si è svolto l'evento inaugurale con la presentazione dell'audio guida "Voci nel vento" realizzata dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Superiore Statale Cine TV Rossellini. La guida, curata dall'Associazione "Io Sono Aps", in collaborazione con Roma Capitale, Zètema Progetto Cultura e Ama, propone ai visitatori un racconto a più voci del patrimonio storico custodito all'interno del cimitero ed è fruibile online attraverso smartphone.

Il fine settimana in corso è proseguito con un primo ciclo di itinerari culturali tematici proposti tra oggi e domani: "Le Città del Verano, tre generazioni di architetti e urbanisti", "Teatro italiano, dal palcoscenico al piccolo schermo", "Roma e le storie del Cinema", "Le sette arti al Verano" e "Volti e memorie di Roma".

Le visite guidate torneranno poi nel prossimo fine settimana (1-2 giugno) con l'aggiunta di due ulteriori eventi. Sia sabato che domenica sarà possibile andare alla scoperta del patrimonio naturalistico e di biodiversità del cimitero attraverso il percorso di trekking urbano "Natura, storia e paesaggio al Cimitero Monumentale del Verano". A ciò si affiancherà, sempre in entrambe le giornate, l'evento culturale "Le Audaci, storie di donne uniche dalla Repubblica Romana alla Repubblica Italiana".

Tutte le informazioni sul programma di eventi/visite/itinerari e relative prenotazioni sono disponibili e consultabili sul sito www.cimitericapitolini.it. Tutti gli eventi sono gratuiti.





