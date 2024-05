Paralimpici: cdm scherma, argento di Giordan a San Paolo

Nella seconda giornata di gare è arrivata la seconda medaglia azzurra alla prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica a San Paolo del Brasile: è d'argento la sciabola di Edoardo Giordan, nella categoria A.

Grande prestazione per l'atleta di Torrimpietra (Roma), che ha iniziato la sua giornata con la vittoria negli ottavi di finale contro il greco Ntounis 15-6. Nei quarti ancora un successo per lo sciabolatore delle Fiamme Oro contro il cinese Tian 10-8 al tempo. In semifinale la vittoria contro l'ungherese Osvath per 15-10 ha spalancato all'azzurro le porte dell'ultimo atto. In finale lo stop per Giordan contro l'inglese Gilliver con il punteggio di 15-6: una medaglia d'argento che dà punti e morale per il romano che punta anche alla Paralimpiadi di Parigi.



