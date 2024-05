Lunedì messe per Anelli, 'il momento più duro per la Cattolica'

Lunedì tutte le celebrazioni eucaristiche previste nei diversi campus dell'Università Cattolica si terranno in suffragio del rettore Franco Anelli scomparso ieri. Nella sede di Milano, la messa delle 12.30 sarà celebrata nell'Aula Magna di Largo Gemelli 1 per consentire una più ampia partecipazione.

In occasione del funerale di Anelli, la cui data è in corso di definizione, sarà proclamata una giornata di lutto. Quel giorno saranno sospese tutte le attività didattiche, accademiche e istituzionali, mentre sarà garantita l'aperture delle sedi e dei campus.

Le notizie relative a tempi e modi delle esequie, viene spiegato in una comunicazione inviata agli studenti dalla Cattolica, saranno comunicate non appena possibile. "Nel frattempo - si legge - l'intera comunità universitaria si stringe nel cordoglio e nella preghiera, in memoria del rettore e con la volontà di affrontare nella speranza uno dei momenti più drammatici della storia dell'ateneo".



