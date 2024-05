Il Giro al Colosseo, domani il centro di Roma off-limits

Anche quest'anno la tradizionale passerella finale del Giro d'Italia attraverserà la città di Roma. La 21/ma ed ultima tappa della corsa rosa si snoderà, per il secondo anno consecutivo, lungo le strade della Capitale, dall'Eur a Ostia, per poi concludersi in pieno centro storico, all'ombra del Colosseo. Ma l'ultima domenica di maggio vedrà Roma ospitare anche altri due eventi particolarmente affollati, l'Angelus di papa Francesco - che oggi ha incontrato i partecipanti alla Giornata mondiale del bambino - e l'ultimo turno di serie A tra Lazio e Sassuolo in programma in serata allo stadio Olimpico.

Tra strade chiuse e servizio pubblico riprogrammato, la giornata di domani si annuncia essere particolarmente complicata sul fronte della viabilità, con il centro storico praticamente blindato. Particolare attenzione è rivolta al Giro, la cui partenza è prevista alle 15:30 dall'Eur. La carovana si sposterà poi lungo la Cristoforo Colombo per raggiungere, per la prima volta, il mare di Ostia. Da lì si tornerà indietro per raggiungere i Fori Imperiali e il centro storico. Il traguardo è in via di San Gregorio, il lungo stradone che collega il Circo Massimo con il Colosseo e costeggiato dal parco del Celio e il colle Palatino.

Le prime modifiche al traffico scatteranno già dalle 20 di oggi con la chiusura di via del Circo Massimo, da viale Aventino a via della Greca. Da mezzanotte e mezza, invece, sarà in vigore la chiusura di via di San Gregorio. Dalle 4 sarà interdetta al transito anche via del Circo Massimo da via della Greca a viale Aventino. La tappa conclusiva del Giro dovrebbe concludersi intorno alle 18:40 per poi lasciare spazio alla premiazione.

Particolare affluenza è prevista poi in mattinata all'Angelus di papa Francesco, che oggi ha incontrato i partecipanti della Giornata mondiale dei bambini allo stadio Olimpico. E proprio l'impianto sportivo ospiterà, infine, l'ultima gara di campionato tra Lazio e Sassuolo con le tradizionali deviazioni delle linee dei bus e le eventuali chiusure al traffico in base alle esigenze del momento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA