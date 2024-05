Colpita da un proiettile per errore a Roma, rilasciato il 28enne

Non è scattato l'arresto per il 28enne italiano fermato ieri dalla polizia per l'omicidio di Caterina Ciurleo, l'81enne colpita per errore da un proiettile mentre era in auto con un'amica alla periferia di Roma. La Questura ha reso noto che "nel corso della nottata sono emerse evidenze investigative che hanno indotto a soprassedere all'adozione di provvedimenti restrittivi immediati a carico del 28enne, tuttora indagato". Proseguono le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzate alla esatta ricostruzione dell'evento e all'identificazione di tutti i responsabili.



