A Roma 400 atleti per il Campionato nazionale Etf unificato

Quattrocento atleti si contenderanno domani a Roma i campionati nazionale e europeo Etd per assegnare il titolo assoluto unificato Etf, nelle varie specialità che la sigla promuove: kickboxing, K1, pugilato, muay thai, Mma, grappling. Le sfide al Palatorrino coinvolgeranno atleti di ogni fascia di età, dai giovanissimi di 6 anni fino agli atleti master.

Ai vincitori andrà la cintura di campione, oltre alla possibilità di combattere in circuiti esteri. Saranno messi in palio anche due titoli europei, con atleti provenienti anche da Gb e Olanda.La sigla Etf organizza otto eventi l'anno in Italia ed è attiva specie tra Lazio, Puglia, Marche, Umbria e Abruzzo, con un calendario di gare continuativo.



