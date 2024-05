Al via attività chirurgica nel carcere di Regina Coeli a Roma

Presentati oggi alla presenza del presidente Francesco Rocca, i nuovi servizi sanitari della Casa Circondariale Regina Coeli. Si tratta dell'apertura di due sale operatorie che consentiranno interventi di chirurgia ambulatoriale, chirurgia generale, chirurgia odontostomatologica, chirurgia plastica e dermatologica, chirurgia ortopedica e di endoscopia digestiva e dell'ampliamento dei servizi clinico-diagnostici del Centro, con un importante investimento per il rifacimento degli ambienti di cura con nuovi arredi e apparecchiature elettromedicali. Nella area dedicata alla radiodiagnostica attivo anche un servizio di telecardiologia.

«Un anno fa, nel corso della mia prima visita in qualità di presidente della Regione Lazio a Regina Coeli, ho toccato con mano le condizioni disperate nelle quali operava il personale sanitario della Asl Roma 1 ed anche l'urgenza di offrire alla popolazione carceraria un'assistenza adeguata. Avevamo preso degli impegni che, a distanza di un anno, abbiamo mantenuto: grazie alla sinergia e al dialogo con il Commissario Straordinario Quintavalle e la direzione della struttura penitenziaria, abbiamo aperto le due sale operatorie presenti a Regina Coeli e fino ad ora mai utilizzate. Questo consentirà ai detenuti di poter effettuare interventi salvavita all'interno della struttura, oltre alla riattivazione di tutte le visite ambulatoriali specialistiche evitando, inoltre, le complicazioni dovute agli spostamenti fuori dal carcere. Un risultato di cui vado molto orgoglioso, nel segno dell'inclusione e delle pari opportunità di accesso alle cure e al diritto alla salute, ha dettp il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

«Questa apertura è stata resa possibile da una straordinaria sinergia tra Regione Lazio, ASL Roma 1, INMP, ASL Roma 5, Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise e la Direzione della Casa Circondariale - ha commentato il Commissario Straordinario della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle - Con l'attuale apertura delle due sale operatorie, gli interventi di chirurgia saranno eseguiti in Istituto. La salute è un diritto di tutte le persone, libere o detenute, tutti dobbiamo avere le stesse opportunità di fronte alla malattia».

Il Centro Clinico offre inoltre ai detenuti lo screening per la ricerca di malattie infettive o contagiose, screening per la prevenzione tumore del colon - retto (per soggetti di età compresa tra i 50 e i 74 anni), screening epatite C e screening ematico di routine. Tra gli esami diagnostici forniti: accertamenti ematochimici, elettrocardiogramma, ecocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, elettroencefalogramma, elettromiografia, doppler, spirometria, esame audiometrico, gastroscopia, colonscopia, ecografia, radiologia generale, esami oculistici e prestazioni odontoiatriche. Tra le visite specialistiche: cardiologia (anche in telemedicina), dermatologia, endocrinologia/diabetologia (anche in telemedicina), gastroenterologia, infettivologia, neurologia, oculistica, odontoiatra, oncologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia (in telemedicina), psichiatria, radiologia, nefrologia, fisiatria e fisiochinesiterapia. Gli interventi non eseguibili in Istituto saranno effettuati o presso le strutture protette dell'Ospedale Belcolle di Viterbo e dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, o presso altre strutture ospedaliere esterne.

Attrezzature in arrivo, oltre a quelle già installate, magnetoterapia ed elettroterapia, frontifocometro, optometro, cicloergometri, apparecchio per generazione di raggi ultravioletti ed infrarossi, elettrostimolatore, audiometro, impedenziometro, ecg, dermatoscopio digitale, spirometro portatile, elettroencefalografo e elettromiografo per un investimento totale di oltre 970 mila euro.



