Viterbo, domenica la processione di Maria SS. Liberatrice

Questa mattina in Comune, la conferenza stampa di presentazione dell'evento. Si tratta di una processione che risale all'anno 1320 quando una serie di strani fenomeni atmosferici si abbatterono su la città, i viterbesi allora si recarono nella chiesa della Trinità e per farli cessare invocarono la protezione della "Madonna in trono con Bambino" custodita nella chiesa. I fenomeni miracolosamente cessarono, e da quel momento l'immagine sacra, fu acclamata a furor di popolo come protettrice della città, con il nome di Maria Santissima Liberatrice. Nel 1523, la cittadinanza torno ad invocare l'aiuto della "liberatrice" per far cessare una serie di scontri sanguinosi che portavano causavano molte vittime tra i membri delle famiglie nobili di Viterbo. Ancora una volta, le loro preghiere furono ascoltate e gli scontri finirono. Da allora ogni anno con una solenne processione con cui viene portata in trionfo l'immagine sacra, i viterbesi invocano per la città la protezione di Maria Santissima Liberatrice "Un evento che non è soltanto religioso ma anche civico a tutti gli effetti - ha spiegato Frontini durante la conferenza stampa - Una festa a cui i cittadini viterbesi da secoli sono particolarmente legati. Credo che in Italia non ci siano tanti eventi religiosi che prevedono il traporto di "macchine" - ha concluso - noi siamo una comunità di portatori e trasportatori, che, con orgoglio mettono al servizio della fede anche la propria forza fisica."



