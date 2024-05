Assegnati i chioschi di Capocotta, al via ruspe su abusivi

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha presentato stamattina sulla spiaggia di Capocotta i vincitori dei bandi per far vivere i servizi sulla spiaggia. Sono pervenute oltre 50 domande. Il bando chiuso riguarda 3 lotti e ha previsto contratti di affidamento della durata di 6 anni, rinnovabili per una sola volta, per ogni lotto. Al bando per l'affidamento di 6 anni si aggiungono due ulteriori lotti, con bando che parte oggi e si chiuderà il 5 giugno per un affidamento ponte più breve. Tutte le proposte prevedono la presenza di bagni e presidi medici all'interno dei chioschi e in un caso (lotto B, Mediterranea) anche un percorso di salvamento con cani addestrati.

Inserita anche l'offerta di servizio di salvamento con bagnini e attività volte alla promozione dell'inclusività e al mondo Lgbtqia+.

"Oggi è una giornata storica perché si finalizza il primo tassello di un lavoro molto importante per ricondurre alla legalità amministrativa la gestione del mare di Roma, e rafforzare la sua sua valorizzazione ambientale e turistico-balneare", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa sulla spiaggia di Capocotta nella quale ha presentato i bandi per l'assegnazione dei chioschi. Contestualmente il sindaco, con l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi, ha assistito all'avvio della demolizione dei chioschi abusivi del 'Settimo Cielo'. "Per Capocotta abbiamo fatto un bando dopo 24 anni. Il bando chiuso riguarda tre lotti: A, B e D. I lotti C ed E che hanno una serie di problemi che riguardano abusivismo e incendi. Per questi è uscito stamattina il bando temporaneo per la stagione di 4 mesi, per garantirne la fruibilità. A settembre faremo anche lì un bando pluriennale 6+6, schema temporale per tutti i bandi. A settembre ci sarà l'allineamento con gli altri affidamenti per pareggiare le condizioni per gli operatori. Per Capocotta - ha sottolineato - non stiamo parlando di concessioni della spiaggia che è riserva naturale". Si mettono a bando i chioschi, la cura delle dune, la pulizia, la ristorazione i e servizi di sorveglianza agli sport acquatici.



