L'Opera di Roma va in periferia, 2 concerti di giovani talenti

Il belcanto arriva nelle periferie di Roma grazie a 'L'Opera in piazza', l'iniziativa del Campidoglio che vedrà tra fine maggio e i primi di giugno due concerti gratuiti del Teatro dell'Opera lontano dal palco del 'Costanzi', a Ponte di Nona e a Torre Maura. Gli eventi sono stati presentati oggi in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri insieme all'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, al presidente della commissione Turismo Mariano Angelucci, al sovrintendente del Teatro dell'Opera Francesco Giambrone. Con loro il presidente del VI Municipio Nicola Franco e Monica Nonno di Rai Radio 3.

Il primo concerto è previsto per venerdì 24 maggio alle 19:30 in piazzetta di parco Leonardo Sinisgalli a Ponte di Nona, e prevede l'esibizione dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di 64 elementi con le voci soliste che hanno vinto il concorso lirico internazionale di Rai Radio3 'Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!'. Il secondo invece si svolgerà mercoledì 5 giugno alle 19.30, in piazza degli Alcioni a Torre Maura, e sarà un recital con 7 cantanti solisti, più due pianisti che si alterneranno. Si esibiranno i giovani talenti del progetto 'Fabbrica - the young artist program', il progetto del Teatro dell'Opera rivolto a giovani artisti tra i 18 e i 30 anni, provenienti da accademie e conservatori.

"Saranno due bellissimi concerti con i giovani protagonisti - ha commentato Gualtieri - Un bellissimo repertorio che porteranno in due quartieri importanti, in cui la cultura deve essere un diritto per tutti, come è giusto che sia. Il rilancio non deve essere solo opere pubbliche e investimenti ma anche cultura e arte come tratto distintivo. Ponte di Nona e Torre Maura sono tra i quartieri più giovani di Roma, e per noi questo connubio tra i giovani musicisti e un pubblico giovane per noi è importante. L'opera è nel nostro dna, ci piace molto portarla in questi due quartieri. E' anche una anteprima - ha concluso il sindaco - Con il Giubileo infatti rilanceremo il viaggio dell'opera nei quartieri di Roma con l'Opera Camion in tutti i Municipi".



