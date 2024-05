In Spirito, alla Cinef di Cannes il corto di Nicolò Folin

In Spirito, esercitazione di Nicolò Folin - allievo di Regia del Csc - Scuola Nazionale di Cinema - ha avuto la anteprima mondiale alla Cinef del festival di Cannes: la Cinefondation è una sezione che si occupa specificamente della ricerca di nuovi talenti che seleziona ogni anno dai quindici ai venti cortometraggi e mediometraggi provenienti dalle scuole di cinema di tutto il mondo. Il cortometraggio è distribuito da Premiere Film e sarà disponibile, prossimamente, sulla piattaforma online Rai Cinema Channel. Oltre al regista Nicolò Folin alla proiezione ufficiale, alla sala Buñuel erano presenti tra gli altri gli interpreti Beatrice Bartoni e Marco Folin. Ambientato nel 1499, In Spirito è la storia di Lucia, una 'santa viva' di vent'anni le cui stigmate sono famose in tutta Italia. Il duca di Ferrara ha mandato i suoi uomini a Viterbo per prelevarla clandestinamente e il giovane cortigiano Zoanin e il capitano dei balestrieri ducali le fanno da scorta. Durante il viaggio fra boschi e borghi abbandonati, a Zoanin toccherà decidere del destino della giovane. A Cannes anche il co-sceneggiatore Francesco Bravi, il direttore della Fotografia Enrico Licandro, il compositore Lorenzo Barcella, la scenografa Vanessa Bondesani e la costumista di scena Rita Guardabascio. In Spirito è una produzione CSC - Scuola Nazionale di Cinema; il direttore della Scuola e responsabile delle produzioni è Adriano De Santis.





