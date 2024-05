A Roma si è insediato il nuovo Procuratore generale Amato

Si è insediato questa mattina, a Roma, il nuovo Procuratore Generale Giuseppe 'Jimmy' Amato. La cerimonia si è svolta, alla presenza delle più alte cariche del distretto e delle forze dell'ordine, nella sala Unità di Italia della Corte d'Appello della Capitale. Amato è stato nominato dal Csm il 17 aprile scorso e arriva a Roma dopo l'esperienza da procuratore capo di Bologna.

"Roma per me è il ritorno - ha detto nel corso del suo intervento -. Cercherò di improntare anche questo periodo con i principi che mi hanno sempre ispirato: l'indipendenza e l'autonomia che si guadagnano cercando sempre il rigoroso rispetto del principio di legalità e non il facile consenso. Chi fa il pm deve rispettare il giusto processo, deve avere la forza di muoversi a 360 gradi, solo così si riescono a tutelare i diritti di tutti. Il processo non può essere una pena per la lunghezza dello stesso. Credo che quello che noi possiamo fare è promuovere buone prassi condivise. Lo sforzo che va fatto è cercare di perseguire il giusto processo".



