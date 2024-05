30enne trovato morto in casa a Viterbo

Un 30enne viterbese, che qualche mese fa aveva minacciato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra della sua casa, è stato trovato morto verso le 18 nel suo appartamento in via Roma, nel centro di Viterbo, dove sembra fosse da tempo agli arresti domiciliari.

A dare l'allarme sembra che sia stata la madre della vittima, con cui divideva la casa. Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla morte il 30enne. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il personale del 118



