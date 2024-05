Franco Di Mare, ai funerali a Roma anche i vertici Rai

In una chiesa gremitissima sono appena iniziati a Santa Maria in Montesano i funerali di Franco Di Mare, il giornalista, inviato ed ex direttore di Rai3 scomparso venerdì 17 maggio a 68 anni per un mesotelioma. Tra i banchi i vertici Rai, con l'Ad Roberto Sergio, il direttore generale Giampaolo Rossi e la presidente Marinella Soldi, oltre ai colleghi Bruno Vespa, Francesco Giorgino, Alberto Matano e al presidente dell'Ordine sei giornalisti del Lazio, Guido D'Ubaldo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA