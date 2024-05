Cambiare Rotta, 'iniziato l'accampamento anche a Roma Tre'

Tende per la Palestina anche all'università Roma Tre da questa mattina. A farlo sapere sui social è l'organizzazione Cambiare Rotta. "Sulla scia delle mobilitazioni a livello internazionale, abbiamo messo le tende alla facoltà di studi umanistici, per portare la nostra solidarietà alla resistenza palestinese", scrivono le studentesse e gli studenti.

Come nelle altre università, le richieste sono: "l'immediata cessazione di qualsiasi accordo di ricerca che l'ateneo intrattiene con le università israeliane". E ancora, "le immediate dimissioni del rettore Fiorucci dalla Med-Or, come quelle dei docenti Emilia Fiadra e Leopoldo Nuti. L'Ateneo di Roma Tre deve recidere ogni rapporto con la Leonardo S.p.a.".

Infine, lo stop agli "accordi con aziende belliche e organizzazioni militari, come la Nato".

Gli studenti in mobilitazione sottolineano che l'accampamento cominciato oggi rientra nel mese di agitazione "verso e oltre il senato accademico del 22 maggio". Quando, in questa data, "andremo come studenti, docenti e personale tecnico sotto al rettorato in protesta", concludono.



