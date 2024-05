Judo: Mondiali; oro Giuffrida nei -52 kg donne

33 anni dopo la vittoria di Emanuela Pierantozzi a Barcellona '91, l'Italia del judo torna a festeggiare una medaglia d'oro ai Mondiali. Lo fa grazie alla 29enne romana Odette Giuffrida che, ad Abu Dhabi, ha battuto l'uzbeka Diyora Keldiyorova nella finale della categoria dei -52 kg femminili.

In carriera Giuffrida è salita sul podio anche in due edizioni delle Olimpiadi, avendo conquistato l'argento a Rio 2016 e il bronzo a Tokyo 2020. Per lei quello di oggi è il primo titolo mondiale.



