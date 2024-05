Gotor, 'successo la Notte dei Musei, oltre 76 mila spettatori'

"Ieri è stata una bellissima serata con la 14° edizione cittadina della Notte dei Musei organizzata da Roma Capitale. Si è registrato anche un grande successo di pubblico visto che ad affollare gli oltre 100 eventi che si sono svolti in 60 spazi tra musei civici e altri luoghi della cultura, eccezionalmente aperti in notturna dalle 20.00 alle 02.00, sono stati complessivamente oltre 76.000 spettatori". Ad affermarlo su Facebook l'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor.

"Un dato di affluenza in aumento stabile, se si pensa che l'anno scorso erano 73mila e nel 2022 70mila - aggiunge - Un trend positivo che conferma la voglia di cultura, condivisione e svago di cittadini e turisti che hanno animato la serata tra concerti, performance, visite guidate, spettacoli di danza e teatro, djset e tanto altro ancora. È stata una notte di festa, di bellezza, di cultura e di arte che abbiamo vissuto insieme.

E appuntamento all'anno prossimo".



