Atletica: Diamond League; Bruni 2/a nell'asta donne a Marrakech

Bel secondo posto per Roberta Bruni a Marrakech, in Marocco, nella quarta tappa della Wanda Diamond League. L'astista azzurra va a segno con 4,65 alla seconda prova e pareggia la sua miglior misura dell'anno, già ottenuta nella stagione indoor. Poi un errore a 4,78, con cui avrebbe incrementato il suo record italiano di 4,73, prima di concludere la gara a causa di un lieve fastidio all'inguine per non prendere rischi.

Co sì appena due giorni dopo il 4,61 di Pamplona, la carabiniera romana si conferma in crescita i verso i prossimi grandi appuntamenti, a cominciare dagli Europei in casa, a Roma (7-12 giugno). A vincere, in una sfida priva delle super big, è la svizzera Angelica Moser che salta 4,73 ma coglie un piazzamento di prestigio anche Elisa Molinarolo, terza con 4,55 al primo ingresso in pedana, a pari merito con la fuoriclasse greca Katerina Stefanidi.

Nei 5000 metri è settima Nadia Battocletti in 15:02.69 al debutto stagionale sulla distanza, dopo un paio di uscite sui 1500 nelle scorse settimane. La primatista italiana con il 14:41.30 di un anno fa a Londra, riprende confidenza anche con questa specialità nel cammino di preparazione in vista della rassegna continentale. Si impone l'etiope Medina Eisa con 14:34.16.

Nell'alto continua la scalata della 18enne serba Angelina Topic che infila il secondo successo consecutivo nel circuito dei diamanti e aggiunge un centimetro al suo record nazionale con 1,98. L'unico sopra i 17 metri nel triplo è il cubano Lazaro Martinez con 17,10 (-0.4), invece il campionissimo portoghese Pedro Pichardo non va oltre 16,92. Sui 100 il camerunense Emmanuel Eseme in 10.11 sorprende il canadese Andre de Grasse, secondo con 10.19.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA