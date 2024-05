Rapina nella notte in un'abitazione di via Teodosio Macrobio, in zona Trionfale a Roma. Tre persone, armate di pistola, sono entrate nella casa dove si trovavano madre e figlia di 65 e 39 anni. Si sono fatti aprire la cassaforte, rubando gioielli del valore di circa 50mila euro e hanno portato via argenteria dello stesso valore. Indaga la polizia.



