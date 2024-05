Frosinone: Di Francesco, a Monza per fare un grande risultato

E' l'ultima occasione per sfatare il tabù-trasferta. Il Frosinone domenica sale a Monza per cercare la prima vittoria fuori casa che spingerebbe i ciociari verso la salvezza. "Abbiamo un obiettivo e giocheremo per un grande risultato - dice il tecnico, Eusebio Di Francesco -. Ma è chiaro che anche un pareggio potrebbe andare bene in base ai risultati delle concorrenti. Non voglio mettere le mani avanti. Posso dire che è una partita da giocare con estrema intelligenza".

Il Frosinone, quart'ultimo a quota 32, è stato travolto dall'Inter ma Di Francesco ha "visto i ragazzi bene, hanno smaltito le scorie di quella partita - continua l'allenatore -.

Non è accettabile perdere 5-0 ma bisogna voltare pagina.

Concentriamoci sulle ultime due partite fondamentali per il futuro. I dettagli faranno la differenza. Dobbiamo riportare il lavoro settimanale in campo: solo così potremo toglierci delle soddisfazioni". La mancata contemporaneità delle partite continua a far discutere: "Sono d'accordo per la simultaneità ma hanno deciso diversamente e bisogna accettarlo - puntualizza Di Francesco -. D'altronde il buon senso nel nostro mondo non è all'ordine del giorno. Credo nell'etica e quindi si può fare meglio. Pensiamo quindi a noi stessi e poi guarderemo i risultati delle rivali". Verso il recupero il difensore Romagnoli che dovrebbe giocare. "Speriamo di portare Mazzitelli in panchina - afferma Di Francesco - Sono da valutare Brescianini e Bonifazi che si è fermato in allenamento". Con il rientro di Romagnoli resta un dubbio a centrocampo: Reinier, Gelli ed Harroui si contenderanno una maglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA