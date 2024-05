Acquapendente, crolla muro di cinta di piazza dell'Orologio

Tragedia sfiorata questa mattina ad Acquapendente, in provincia di Viterbo, quando improvvisamente il muro di cinta di Piazza dell'Orologio, è crollato creando una voragine. Fortunatamente il cedimento si è verificato quando sopra la strada non c'era nessuno.

Sembra che da tempo arrivassero segnalazioni da parte dei residenti, che parlavano di una sorta di vuoto che si era creato sotto la strada dove si trova il muro.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.

Sul posto anche la sindaca di Acquapendente Alessandra Terrosi, e i carabinieri della stazione locale.



