Viterbo, 1000 ragazzi per il concorso 'Donare per donarsi'

Sono sono stati oltre 1000 gli studenti provenienti da 14 istituti scolastici Tuscia, a partecipare all'edizione 2024 del concorso "Donare per donarsi", promosso dal tavolo del volontariato Donazione ed educazione alla salute della Asl di Viterbo.

Si tratta di un concorso, finalizzato a promuovere il messaggio della donazione di organi tra la popolazione studentesca delle scuole primarie e secondarie di primo grado del viterbese.

Oggi pomeriggio alla Cittadella della salute di Viterbo, la presentazione dell'iniziativa, al tavolo dei relatori: il commissario straordinario della Asl di Viterbo Egisto Bianconi, la presidente Aido provinciale Monia Paolini, il presidente Avis Provinciale Luigi Ottavio Mechelli, la referente della sede operativa Admo Viterbo Paola Massarelli, la referente provinciale Associazione malati di reni Patrizia Galeotti, la direttrice del Servizio Immuno trasfusionale di Belcolle Silvia Da Ros, la coordinatrice del Coordinamento donazioni organi e tessuti della AsI di Viterbo Teresa Riccini e la coordinatrice per la Asl di Viterbo del Tavolo Donazioni ed educazione alla salute Stefania Stefani.

La premiazione del concorso, si svolgerà giovedì 23 maggio, alle ore 17,30, nel teatro oratorio della parrocchia dei santi Valentino e llario a Viterbo.

"Voglio ringraziare personalmente, e per conto di tutta l'Azienda sanitaria - ha detto il commissario straordinario Egisto Bianconi - le associazioni di volontariato, da anni, impegnate insieme ai nostri professionisti nel tavolo di partecipazione. Inoltre, la sinergia che si è venuta a creare con gli Istituti scolastici della Tuscia, con dirigenti scolastici, gli insegnanti, i ragazzi, i loro genitori ci fa ben sperare, perché stiamo creando un percorso 'giovane' che intendiamo sostenere e sviluppare nel tempo, affinché le tematiche associate alla donazione siano sempre più sentite e vissute in tutta la nostra provincia".



