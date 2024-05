Valditara a docenti Ostia, 'Stato al vostro fianco'

"Lo Stato non si piega è al vostro fianco, non permetterà di sconvolgere la vita delle scuole; lo Stato è molto più forte e autorevole. Non posso che fare i complimenti all'insegnante aggredita, che ha svolto in modo eccellente il suo dovere. Con le nuove leggi ci saranno sanzioni forti, raddoppiate contro chi aggredisce gli insegnanti e il personale scolastico. So che lavorate in una zona difficile e complicata, ho visto bimbi meravigliosi, affettuosi sono bimbi con cui si può lavorare bene". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara all'Istituto Amendola Guttuso, dove nei giorni scorsi una maestra è stata aggredita da una donna del clan Spada, madre di un allievo.



