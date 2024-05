Un uomo è stato ferito a colpi di pistola alla periferia di Roma. E' accaduto poco prima delle 14 a Largo Pio Fedi, in zona Corviale. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale.



