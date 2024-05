Tra sogni e sudore, Giuliano Peparini lancia la sua Academy

Le porte dei corsi apriranno ufficialmente solo a settembre 2024. Ma nella sala Roland Petit, omaggio personale al coreografo che lo ha avviato a una carriera internazionale, si provano senza sosta i passi per Horai. Le quattro stagioni, che debutterà al Teatro greco di Siracusa il prossimo 5 luglio. Proprio accanto, nella sala Zizi Jeanmarie, étoile di cui è stato ultimo partner, si piroetta all'infinito, con braccia e chignon non stancarsi mai. Al piano di sopra, invece, nella sartoria Frederic Olivier, intitolata al designer con cui ha dato vita a kolossal come Romeo e Giulietta, già si lavora di ago e filo ai Tre moschettieri che debutteranno la prossima stagione. Aveva un sogno Giuliano Peparini, ballerino, coreografo, regista, artista visuale e visionario acpluaidto e corteggiato in tutto il mondo, per tanti il "mago" delle creazioni del talent Amici, e quel sogno, assicura, "è questo spazio": la Peparini Academy, 2.500 metri quadri (ma potranno crescere) di scuola di Performing Arts dedicata ai talenti del futuro, che ricorda le atmosfere del celebre Saranno famosi. Uno spazio, acquistato e finanziato tutto di tasca propria per "tre milioni di euro", racconta Peparini quasi stupendosi lui stesso, nel cuore del quartiere Tuscolano a Roma (dove è nato) in cui a diversi livelli (dai corsi per i bambini a quelli professionali) si studieranno non solo i vari generi di danza, dalla classica all'hip hop, ma anche acro-cirque, canto, doppiaggio, customeria e tutte le discipline legate alla creazione dello spettacolo, con "un collegamento diretto anche con il mondo del lavoro", proprio grazie alle produzioni di Peparini. Nel corpo insegnanti, anche il Maestro Beppe Vessicchio, Veronica Peparini e Andreas Muller.



