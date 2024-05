Jorge Drexler, a Roma il grande cantautore uruguaiano

Jorge Drexler, cantautore uruguayano che ha collezionato 13 Latin Grammy Awards, sarà a Roma il 17 maggio per l'unica data italiana del suo tour internazionale. Il musicista, conosciuto per la carriera trentennale poliedrica e la profonda connessione con la musica e la poesia, salirà sul palco della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica alle 21 per un concerto intimo che ripercorrerà i suoi maggiori successi.

Drexler, 59 anni, ha pubblicato nel 2002 il primo dei suoi 14 album in studio. Primo artista non inglese a ottenere il premio, ha avuto nel 2005 l' Oscar per la migliore canzone originale 'Al Otro Lado del Rio'. Dopo l'uscita di Tinta Y Tienpo nel 2022, per il quale ha ottenuto ben cinque Latin Grammy Awards, ha cominciato il lungo tour internazionale che dopo l'America Latina lo sta portando in molte capitali europee. Alla ricerca e alla sperimentazione concentrata sull'uso della parola e sull'espressione delle emozioni, il cantautore di Montevideo unisce "la volontà di costruire ponti tra culture e ricercare la connessione e l'empatia tra tutte le società del mondo moderno".

La sua musica è una fusione unica di influenze, con testi poetici che esplorano temi profondi, accompagnati da melodie ricche e arrangiamenti orchestrali suggestivi.

L'artista nel 1995 ha lasciato il suo Paese per stabilirsi in Spagna. Nel 2021 Drexler, che in Italia è apprezzato da molti artisti, ha partecipato al Premio Tenco. Dopo Roma il suo tour proseguirà a Berlino, Stoccolma, Madrid e Copenaghen. A settembre ripartirà da Amburgo per toccare, Zurigo e Ginevra, Vienna, Parigi, Oslo, Porto, Lisbona e concludere il 2024 a Utrecht in Olanda.



