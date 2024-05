'Insieme contro l'Hiv', allo Spallanzani test gratis anonimi

Anche quest'anno l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani aderisce e promuove la European Testing Week, la settimana europea del test contro HIV e altre infezioni sessualmente trasmesse.

L'iniziativa quest'anno è caratterizzata da una novità: la campagna di sensibilizzazione e prevenzione verrà realizzata in sinergia con il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Associazione Nazionale per la Lotta contro l'Aids (ANLAIDS) Lazio, associazione Arcigay Roma, Gay Center, associazione Plus Roma, Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), Be Free Cooperativa Sociale contro tratta, violenza e discriminazioni.

Dal 20 al 27 maggio, tutte le mattine allo Spallanzani sarà possibile - senza prenotazione - sottoporsi a test rapidi, anonimi e gratuiti per HIV, HCV e sifilide. Inoltre, medici e infermieri dell'Istituto nel pomeriggio si recheranno nelle sedi delle associazioni ed enti coinvolti dove supporteranno le iniziative di offerta del test e counseling attivamente promosse in loco.

In Italia - secondo i dati ricordati dall'istituto - oggi poco più di 140mila persone vivono con l'Hiv, di cui circa 10mila sono inconsapevoli del proprio stato di infezione. Ogni anno in nel nostro Paese si registrano 2mila nuovi casi di Hiv. Nella regione Lazio nel 2022 sono state notificate 293 nuove diagnosi di Hiv, oltre il 60% in fase avanzata, per un'incidenza di 4,8 per 100mila residenti, superiore alla media nazionale (3,2 per 100mila), che è ancora più elevata nella città di Roma (5,2 per 100mila).



