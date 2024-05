Lotito 'spero emulare Lazio del '74, scudetto compreso'

"Oggi, quando ho visto la squadra che dava il cinque a ognuno dei campioni, ho capito che avremmo vinto. Sento la responsabilità della storia della Lazio, voglio emulare quella storia e spero di emulare quelle gesta, anche lo scudetto come fece quella squadra nel 74'. Io la storia la continuo e la metto in pratica, a fatti e non a parole". Così Claudio Lotito, durante l'evento "Diario di un Sogno" all'Auditorium Parco della Musica, parla della volontà di emulare le gesta della Lazio di Maestrelli.

Poi, sul progetto del Flaminio, il numero uno laziale spera "che abbia il consenso delle istituzioni, chi l'ha visto ha detto che è un capolavoro. Cercheremo di adeguarlo alle esigenze dei nostri tifosi", conclude Lotito.



