'Roma cura Roma', associazioni e volontari per migliorare città

È in corso di svolgimento la terza edizione di 'Roma Cura Roma', il grande evento cittadino dedicato alla cura collettiva di strade, piazze, parchi e aree verdi in tutti i Municipi. Lo rende noto il Campidoglio.

La manifestazione, ideata e organizzata dall'assessorato all'Ambiente e Rifiuti, vede il coinvolgimento e la partecipazione di associazioni ambientaliste, del volontariato, del terzo settore, di comitati di quartiere e di migliaia di cittadini con il supporto logistico del Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, della Protezione Civile, di Ama e della Polizia Locale di Roma capitale.

L'iniziativa che sensibilizza a prendersi cura insieme dei beni comuni coinvolge anche quest'anno la Delegazione Fai di Roma. "I nostri volontari - spiega Marilda De Nuccio, vicecapo delegazione FAI Roma - daranno il proprio contributo effettuando visite gratuite al complesso di San Cosimato in Trastevere".

Tra i co-promotori anche Acli Roma: "È un appuntamento per prenderci cura dell'ambiente e che contemporaneamente contribuisce anche a creare relazioni tra associazioni, cittadini e istituzioni, tutte le realtà che devono avere a cuore la cura e il futuro di Roma - afferma Lidia Borzì, Presidente ACLI Roma - Come Acli saremo a piazza Giovanni da Verrazzano, Garbatella, a prenderci cura del parco a pochi passi dalla nostra sede provinciale".

Tra i partner della manifestazione il CSV Lazio: "Colleghiamo questa iniziativa a Insieme per il bene comune, la manifestazione che curiamo ormai da nove anni sul territorio romano". Conferma la presenza Agesci Lazio: "Ognuno di noi è chiamato a lasciare questo mondo un po' migliore di quanto non l'abbia trovato, affermano Alessia Lo Cascio e Vincenzo Petrianni, responsabili regionali. Rinnova la sua partecipazione anche il Masci Lazio. "La cura del bene comune è nel Dna dello scautismo e negli obiettivi del Masci regionale" spiega Vincenzo Saccà.

"Con la forza impagabile del volontariato, centinaia di luoghi in tutta la capitale sono luoghi migliori, grazie a questo grande appuntamento romano, dove la cittadinanza attiva è ritornata a dare nuovamente il meglio di sé" commenta Roberto Scacchi, Presidente di Legambiente Lazio. Plastic Free odv Onlus è anche quest'anno tra le associazioni promotrici dell'iniziativa: "Abbiamo organizzato ben sette eventi dal centro alla periferia con l'obiettivo di sensibilizzare più persone possibili per contrastare l'inquinamento da plastica" spiega Paolo D'Antoni, referente per la provincia di Roma.

"Grande mattinata a Trastevere di cittadinanza attiva. Grazie al coinvolgimento di istituzioni, soggetti privati e reti di associazioni" conclude Cristiano Tancredi, presidente di Retake Roma.



