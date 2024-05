Lesione al flessore della gamba destra per Leonardo Spinazzola. Lo fa sapere il club giallorosso a seguito degli accertamenti svolti dal calciatore della Roma dopo esser stato costretto a uscire al 20' della gara con il Bayer Leverkusen. Il rischio è che per il terzino sia finita la stagione perché lo stop sarà almeno di due settimane. De Rossi spererebbe di riaverlo almeno per l'ultima di campionato contro l'Empoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA