"Non ho mai detto che sarebbe stato il mio ultimo torneo qui a Roma. L'ho detto di Madrid, ma qui è diverso, è una storia differente". Lo ha detto Rafael Nadal dopo l'eliminazione agli Internazionali di Roma. "Non ho mai detto che fosse la mia ultima volta qui al 100%, magari al 98% - ha proseguito - Non mi aspettavo una cerimonia a fine partite, ma se mi ritirerò credo avranno tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA