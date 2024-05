Viterbo, il Capo di stato maggiore al 73/mo anniversario Aves

"L'Aves è un prodotto di ruoli, attribuzioni, capitale umano e tecnologico, integrati in una perfetta complementarità e unità di intenti." Così, questa mattina a Viterbo Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello nel capoluogo insieme al Comandante delle Forze Operative Terrestri, Generale di Corpo d'Armata Gaetano Zauner, per partecipare al 73/simo anniversario della costituzione dell'Aviazione dell'Esercito.

"È il momento di guardare al futuro - ha proseguito Masiello - con la consapevolezza di dover lavorare affinché la Forza Armata, cui noi tutti apparteniamo con orgoglio e dovere, possa crescere e misurare le proprie capacità con gli attuali scenari, che hanno messo a nudo le debolezze e l'inadeguatezza degli attuali strumenti. Lo faremo insieme per consentire all'Esercito di confrontarsi alla pari con le sfide che lo attendono, preparando, equipaggiando, addestrando e prendendoci cura dei nostri soldati, e delle loro famiglie, fulcro del nostro valore." Nata a Bracciano nel 1951, nella Scuola di Artiglieria, come "Reparto Aerei Leggeri" con compiti di ricognizione, osservazione del tiro e collegamento, in 73 anni di storia la Specialità di volo dell'Esercito Italiano si è continuamente evoluta fino ad assumere, nel 2003, la denominazione di Aviazione dell'Esercito, la cui missione è quella di garantire la manovra terrestre dalla terza dimensione. Oggi l'Aves è una pedina operativa fondamentale per la Forza Armata, che svolge compiti di supporto aereo alle forze di terra, sia sul territorio nazionale, per attività operative e negli interventi emergenziali, sia nelle operazioni e missioni internazionali, nei diversi contesti di crisi nel mondo.

Il Comandante dell'Aves, Generale di Divisione Salvatore Annigliato, dopo aver onorato la memoria dei Caduti, ha espresso la sua gratitudine a tutti i baschi azzurri, impegnati quotidianamente in Patria e all'estero, per l'impegno e la dedizione al servizio del Paese.

La cerimonia si è conclusa con un'attività dimostrativa delle capacità operative della Specialità, con una mostra statica dei principali aeromobili e mezzi di supporto in dotazione, cui hanno partecipato le autorità e gli ospiti presenti.



