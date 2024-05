Viterbo, auto contro una moto, grave un centauro 60enne

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30 su strada Acquabianca, a pochi chilometri da Viterbo.

Un 60enne del posto, che stava viaggiando a bordo della sua motocicletta in direzione Vitorchiano, per causa da accertare si è scontrato con un Opel bianca che stava uscendo da strada Querciaiolo, condotta da un 70enne residente in zona.

Nel violento urto, il centauro è rimasto agganciato al paraurti anteriore della macchina che l'ha trascinato per vari metri.

Immediato l'intervento del personale del 118 che, vista la gravità delle ferite riportate dal motociclista, ne ha disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale Belcolle del capoluogo.

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, tuttavia potrebbe perdere l'uso della gamba.

Illeso, il conducente della vettura.

Sul posto per i rilievi del caso, gli agenti della polizia locale di Viterbo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA