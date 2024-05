Il 10 giugno il Papa in visita al Campidoglio

"Non credo di svelare nulla di segreto nel dirvi che il prossimo 10 giugno il papa sarà in visita in Campidoglio". Lo ha detto il cappellano della Polizia locale di Roma Capitale padre Massimo Cocci nel corso della benedizione ai nuovi vigili urbani in piazza del Campidoglio.

"Siamo felici e onorati di questa visita. Sono contentissimo e ringrazio davvero il Santo Padre per questo onore che ci fa. Sarà una gioia per tutti ricevere Francesco qui in Campidoglio: non vediamo l'ora", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine di una iniziativa in Campidoglio riferendosi alla visita del Pontefice prevista per il 10 giugno.

"Qualcosa di particolare per celebrare questa visita? Ogni cosa a suo tempo - ha risposto - Lui venne l'ultima volta nel 2019, siamo contenti che sia stato possibile farla a pochi anni dalla precedente, è un fatto non comune. Ma Papa Francesco ama Roma, ha un rapporto molto forte con questa città. Siamo davvero contenti che ci regali questa visita".



