Dove Osano le cicogne, debutto al cinema per Angelo Pintus

Prenderanno il via lunedì 13 maggio a Roma le riprese del film Dove osano le cicogne, che vede protagonista - per la prima volta al cinema - Angelo Pintus.

L'attore comico, in primo piano in questi ultimi dieci anni del panorama teatrale italiano, arriva al cinema con un film scritto da lui stesso, insieme con Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi e Fausto Brizzi che ne firma la regia. Pintus sarà affiancato dagli attori Marta Zoboli, Beatrice Arnera, Andrea Perroni, Tullio Solenghi e Maria Amelia Monti.

Il film racconta la storia di una coppia che, alla ricerca disperata di un figlio, partirà per la Spagna per mettersi nelle mani di una clinica specializzata in fecondazione assistita. I loro piani verranno stravolti dall'incontro con una giovane ragazza, apparentemente perfetta, che si offrirà di portare avanti la gravidanza al posto loro.

Dove osano le cicogne è prodotto da Tramp Limited in associazione con Lovit, e si girerà per 4 settimane a Roma, 2 settimane a Milano e 1 a Barcellona. Il film uscirà nel periodo natalizio, con un evento molto speciale che segnerà l'uscita nelle sale cinematografiche italiane.



