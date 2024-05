Terremoto, in arrivo più fondi per riparare mattatoio Amatrice

La Cabina di Coordinamento sisma 2016 ha approvato un significativo aumento del contributo per il progetto di riparazione del "Mattatoio consortile" ad Amatrice (Rieti). L'aumento del finanziamento ammonta a 1,5 milioni di euro, e il contributo totale diventa quindi di 2,6 milioni di euro. L'incremento risponde alla necessità di coprire i maggiori costi emersi durante la fase di progettazione e in sede di approvazione del progetto. Il progetto mira a ripristinare completamente le funzionalità del mattatoio. Sono previsti infatti il ripristino e il miglioramento sismico della struttura, la ricostruzione delle tamponature e degli elementi divisorie l'adeguamento impiantistico e funzionale.

"L'adeguamento dei contributi all'aumento dei prezzi, anche eventualmente emersi in sede di progettazione, consente di garantire la piena operatività della ricostruzione pubblica - commenta Il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli -. La grande collaborazione con la Regione e il Comune consente di proseguire nell'obiettivo condiviso di ripristinare la piena funzionalità degli edifici strategici del cratere e di accompagnare la ripresa sociale ed economica delle comunità locali".



