Nena 'artista di tre Papi', un volume e un convegno a Roma

Una giornata di studi in programma il 25 maggio prossimo all'Università Lumsa di Roma e una nuova monografia saranno dedicate a dare nuova luce ad Alfiero Nena, un'artista che è stato molto molto legato, per committenze e lavori, a tre pontefici.

Nato a Treviso nel 1933, Nena arrivò giovane nella Capitale dove svolse la sua didattica e artistica fino alla morte, avvenuta nel 2020. Roma ospita ed espone sue opere, in sede permanente, in vari luoghi iconici per la cristianità, come la chiesa di Santa Maria del Popolo, il Museo Tesoro di San Pietro, oltre che in disparati spazi pubblici e nella sede del Museo a lui dedicato.

"Alfiero Nena è un vero teologo attraverso l'arte", afferma il cardinale Angelo Comastri, vicario generale emerito di sua Santità per la Città del Vaticano, nella prefazione del volume, curato dal critico Luca Nannipieri ed edito da Campisano con gli interventi tra gli altri di Luigi Matteo che cura l'Archivio Nena, dei fratelli dell'artista, Francesca e Giorgio.

La giornata studi avrà i saluti iniziali del rettore della Lumsa, Francesco Bonini, e del cardinale e arcivescovo emerito di Palermo Salvatore De Giorgi. "Nena - scrive poi Daniele Libanori, vescovo assessore del Santo Padre per la Vita Consacrata - ha saputo rinnovare la lunga tradizione dell'arte sacra con uno stile personale che lo ha contraddistinto e, al tempo stesso, lo ha inserito nell'alveo degli scultori cristiani dell'ultimo secolo. Il volume documenta la riconoscenza e la collaborazione che Alfiero Nena ha avuto con i pontefici Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e un'umanità profondamente intrisa di valori cristiani".



