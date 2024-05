Nasce InfoDoc, la webapp dedicata ai medici di medicina generale

La Asl Roma 4, con il supporto tecnico della società NSR, lancia InfoDoc la prima webapp aziendale dedicata ai Medici di Medicina Generale che ha lo scopo di aggiornare i medici sulle novità, i servizi, le campagne di prevenzione promosse dall'azienda sanitaria locale e un'area che raccoglie tutta la modulistica.

"Sapere ciò che accade nella propria Asl, così come essere informati sui servizi e percorsi assistenziali attivabili in base alle necessità del paziente, ma anche essere aggiornati su un possibile disservizio o cambio di attività - ha dichiarato il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga - è di fondamentale importanza per un medico di famiglia che quotidianamente è a contatto con numerosi utenti.

InfoDoc vuole fare questo: informarli sui servizi attivi, sui percorsi assistenziali e sulle modalità di attivazione, aggiornarli sulle comunicazioni che li riguardano, aiutarli nella gestione quotidiana dei pazienti. Voglio ringraziare i MMG del Distretto 1 che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, mettendo a disposizione tempo, competenze ed entusiasmo. Il progetto testimonia che lavorare insieme è possibile ed utile, nell'interesse degli stessi Medici e dei loro assistiti".



