Luciano Darderi vince in tre set contro Denis Shapovalov con il risultato di 6-7, 6-3,7-6 e accede così al secondo turno degli Internazionali d'Italia.

L'azzurro si è imposto in tre ore e dieci minuti di gioco sul centrale del Foro Italico e ora affronterà Mariano Navone. "É veramente un sogno, grazie a tutti per essere qui - le parole di Darderi -. Sono molto felice di questa partita, ancora di più perché l'ho portata a casa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA