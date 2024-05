E.League: Xabi Alonso "non potremo solo difendere, è pericoloso"

"Domani sarà una partita pericolosa, come spesso quelle di ritorno. Noi non potremo solo difenderci, perchè basta un gol per cambiare tutto. Dobbiamo partire concentrati dall'inizio, controllare il gioco e difendere da squadra". L'allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, alla vigilia del ritorno della semifinale di Europa League con la Roma fa capire che la sua squadra non cambierà atteggiamento pur giocando in casa e con un vantaggio di due gol sui giallorossi.

"Cercheremo comunque di vincere, giocando aggressivi - ha proseguito in conferenza stampa -. La partita è difficile, giochiamo contro una squadra forte, che ha molti buoni giocatori".

L'allenatore spagnolo, che finora non ha mai perso una partita in questa stagione, spera di dimenticare domani la delusione per l'eliminazione subita lo scorso anno proprio dai giallorossi e che questo sia un'ulteriore spinta che dia "energia per poter festeggiare alla fine con i tifosi alla fine.

Vogliamo meritarci la vittoria e raggiungere noi la finale a Dublino. Sarà comunque una partita spettacolare, con un'atmosfera fantastica".

In conferenza stampa a Leverkusen c'era anche il difensore Edmond Tapsoba, che ha confermato le parole del suo allenatore: "Affronteremo la partita come se partissimo dallo 0-0 - ha detto -. Cercheremo di vincere da squadra, mantenendo la nostra mentalità, che ci ha permesso di ottenere tanti buono risultati quest'anno". "l nostro obiettivo è arrivare in finale, per noi è un sogno e poi vogliamo ricompensare i nostri tifosi, che la scorsa stagione hanno sofferto per l'eliminazione"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA