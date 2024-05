Calcio: Frosinone a Empoli con il supporto dei propri tifosi

Esodo di tifosi al seguito del Frosinone di scena domenica nello scontro diretto di Empoli. I sostenitori si stringono attorno alla squadra di Di Francesco in vista di una delle partite più importanti della stagione che potrebbe indirizzare la corsa-salvezza. I numeri non sono definitivi (la vendita dei biglietti terminerà sabato alle 19) ma saranno oltre 1.500 i supporters giallazzurri che partiranno alla volta di Empoli a bordo di pullman ed auto. Soltanto nelle trasferte di Roma la presenza dei tifosi ciociari è stata superiore. Insomma il Frosinone avrà la forte spinta del proprio pubblico in uno stadio "Castellani" che sarà gremitissimo per una sfida fondamentale per entrambe.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici invece non mancano i problemi per Di Francesco. Assente sicuro il portiere Turati dopo l'infortunio alla mano sinistra: al suo posto giocherà Cerofolini. In forte dubbio il difensore centrale Okoli per un problema al ginocchio destro accusato nel finale della partita contro la Salernitana. Se non riuscirà a recuperare, sarà sostituito molto probabilmente da Bonifazi in vantaggio su Monterisi. E' tornato a disposizione infine il centrocampista offensivo Harroui che dovrebbe partire dalla panchina.



