Al via Concertone di Roma sotto la pioggia

Dopo l'anteprima a partire dalle 13.15 su RaiPlay, ha preso il via sotto la pioggia alle 15.15 il Concertone del Primo Maggio a Roma, che quest'anno ha lasciato la tradizionale piazza di San Giovanni (dove sono in corso lavori in vista del Giubileo) per trasferirsi al Circo Massimo.

Ad aprire l'edizione 2024, promossa dai sindacato con lo slogan "Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale", i conduttori Noemi ed Ermal Meta, con il racconto della storia del Primo Maggio, a partire dalle lotte americane nel 1886.

L'antica arena romana va lentamente riempiendosi, anche per colpa della pioggia che da questa mattina è caduta sulla città.





