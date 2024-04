Suoni, ritmi e rumori, a Roma l'energia contagiosa di Stomp

Un mix coinvolgente di percussioni, danza, musica, teatro in cui la colonna sonora si ispira ai mille suoni e rumori della vita quotidiana nell' atmosfera della metropoli. Stomp, la compagnia britannica fondata da Luke Cresswell e Steve McNicholas torna a Roma dal 7 al 12 maggio con la sua energia contagiosa. Il gruppo di performer che mancava nella capitale dal 2017 sarà in scena al Teatro Olimpico, ospite dell' Accademia Filarmonica Romana in collaborazione con Lsd Edizioni. Senza trama, personaggi né parole, gli otto formidabili ballerini-acrobati-percussionisti, "suonano" oggetti di uso comune: accendini, scatole di fiammiferi, coperchi dei bidoni, scope, pneumatici, lavandini e riempiono il palco con un ritmo esplosivo e incalzante. In questa breve tournée italiana - con date a Mantova il 30 aprile e 1 maggio, e a Bologna dal 3 al 5 maggio - per la prima volta saranno presentati due nuovi numeri, Suitcases e Poltergeist. "Suitcases - spiega Steve McNicholas - si ispira a quasi 30 anni di viaggi in giro per il mondo, in cui abbiamo osservato persone attraversare aeroporti e stazioni ferroviarie con le loro valigie, e addetti ai bagagli che le accatastano, se le passano e occasionalmente le lanciano! A questo abbiamo abbinato il ricordo di tanti spunti cinematografici in cui le borse vengono misteriosamente scambiate, ed ecco che è nato il punto di partenza per un nuovo numero Stomp". Sempre dal cinema attinge anche Poltergeist ''che trae ispirazione dalle immagini di film in cui gli oggetti di tutti i giorni volano attorno al protagonista, che sia in Fantasia, Mary Poppins o Poltergeist… Gli oggetti domestici prendono vita propria, e insieme ai nostri interpreti, sfidano uno Stomper batterista che suona quella che è effettivamente una batteria fluttuante, coreografica e in costante cambiamento...

con solo un paio di spazzole in mano…".

Nata a Brighton nel 1991, Stomp ha mietuto successi nei più importanti festival e teatri, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo. Tra i tanti premi che hanno consacrato da subito il successo della compagnia, il Laurence Olivier Award del 1994 per la migliore coreografia.



