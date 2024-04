Sanità:Cgil e Fp Cgil, da giunta altri 15 milioni euro a privati

"Dalla Giunta Rocca altri 15 milioni di euro ai privati. In poco più di anno, sono più di 60 i milioni di euro non investiti per il potenziamento dei servizi pubblici e dirottati sulle strutture sanitarie private". Così, in una nota, la Cgil e la Fp Cgil di Roma e del Lazio.

"Una scelta, l'ennesima, - continuano i sindacati - presa senza alcun confronto con le parti sociali, con cui non solo non si rivolvono i problemi contingenti ma si continua a depauperare il servizio sanitario regionale acuendone le difficoltà, a causa dei mancati investimenti sulle assunzioni di nuovo personale e sulle stabilizzazioni di chi è precario".

"Per garantire il pieno accesso alle cure alle cittadine e ai cittadini del Lazio e migliorare le condizioni di lavoro di tutto il personale sanitario - concludono - occorre smettere di sottrarre fondi e tornare a stanziare ingenti risorse sul rafforzamento dei servizi pubblici, a partire dal rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni diagnostiche e il decongestionamento dei pronto soccorso. Da Rocca, superato il periodo degli annunci fini a se stessi, ci aspettiamo che finalmente inizi ad investire concretamente sulla sanità pubblica, con un vero piano assunzionale, per tutti i ruoli e dando seguito ai processi di stabilizzazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA