La Roma recupera Romelu Lukaku e Chris Smalling per l'andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I due calciatori sono tornati oggi a lavorare con il gruppo mettendosi alle spalle i rispettivi problemi muscolari e giovedì sera saranno regolarmente a disposizione.

Ha svolto lavoro personalizzato, invece, Lorenzo Pellegrini.

Una sessione solo "precauzionale", dicono da Trigoria, per via di un lieve affaticamento.



