Metro A,disagi per stop di oltre un'ora tra Termini e Battistini

Disagi stamani per gli utenti della linea A della metropolitana di Roma. Il servizio è stato sospeso per oltre un'ora nel tratto fra Termini e Battistini e sostituito da bus. Lo stop è scattato poco dopo le 6 e si è protratto fino alle 7,25 circa. I tecnici dell'Atac sono subito intervenuti "per verifiche sugli impianti di alimentazione al fine di ripristinare le normali condizioni del servizio", ha fatto sapere l'azienda.

Il problema agli impianti di alimentazione elettrica della metro A è stato causato da "un imprevisto occorso in cantiere durante le lavorazioni notturne in linea", ha spiegato l'Atac.

Gli impianti sono stati riattivati e progressivamente il servizio è ripartito sull'intera linea. I lavori riguardano l'ammodernamento della linea.



