Viterbo, maxirissa in centro a colpi di mazza da baseball

Maxirissa in centro a Viterbo, a colpi di mazza da baseball. Il fatto si è verificato questa sera intorno alle 19, a piazza del Sacrario.

Ad innescare lo scontro che ha visto fronteggiarsi più gruppi di viterbesi, ragazzi e adulti, sarebbe stato un banale litigio tra due gruppetti di adolescenti. Da una parziale ricostruzione dei fatti, sembra che il vero e proprio tafferuglio sia scoppiato quando i ragazzini che inizialmente stavano discutendo per futili motivi, avrebbero chiamato in causa i parenti. In pochi minuti la piazza, si è trasformata in un campo di battaglia, dove gli adulti arrivati in macchina, prima avrebbero cercato di investirsi vicendevolmente con le proprie vetture, poi scesi dai veicoli si sarebbero affrontati con mazze da baseball e spranghe. Uno dei contendenti avrebbe anche danneggiato a colpi di mazza la vettura di un suo avversario.

Neanche l'arrivo delle volanti di polizia e carabinieri ha sedato gli animi, infatti i contendenti nonostante la presenza degli agenti, avrebbero continuato a cercare di colpirsi vicendevolmente.

La situazione ha cominciato a calmarsi vari minuti dopo, quando la piazza è stata occupata da quattro volanti della polizia e due gazzelle dei carabinieri. Sul posto anche un'autoambulanza.

La vicenda è finita con alcune persone portate all'ospedale Belcolle con ferite lievi, e altre fermate e portate in questura per accertamenti.

Polizia e carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere presenti sulla piazza, per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.



