Taekwondo: Cito 'a Parigi con 3 atleti, risultato straordinario"

"Siamo qualificati con 3 atleti su 4 per le Olimpiadi di Parigi e con uno alle Paralimpiadi. E' un risultato eccezionale, siamo tra le prime tre nazioni al mondo.

Ho molta fiducia nei miei ragazzi, nello staff e nel direttore tecnico Claudio Nolano, sono certo che daranno il massimo.

L'Olimpiade è una gara a sé, in quel giorno bisogna essere pronti e io sono certo che faranno di tutto per portare all'Italia grandi soddisfazioni". A sottolinearlo è Angelo Cito, presidente della Fita all'apertura della tre giorni all'insegna del taekwondo, nel rinnovato Palazzetto dello Sport di Roma. Da oggi al 28 aprile, infatti, vanno in scena i campionati Italiani Senior Categorie Olimpiche, i Campionati Italiani Juniores Cinture Nere e il Torneo Nazionale di Parataekwondo che vedranno protagonisti 590 gli atleti. Tra coloro che prenderanno posto sulle gradinate anche gli azzurri dei prossimi Giochi come Vito Dell'Aquila, campione olimpico e mondiale; Simone Alessio, campione del mondo in carica; Ilenia Matonti, qualificata; e Antonino Bossolo, campione mondiale e qualificato per ranking ai Giochi Paralimpici.

"Siamo felici di tornare qui dove il taekwondo, oltre 20 anni fa, fece il suo debutto con i campionati italiani per poi essere confermato sport olimpico a Sidney. Un evento importante perché siamo a pochi mesi dalle Olimpiadi e ci sono tutti i ragazzi che aspirano, un giorno, a partecipare ai Giochi", conclude Cito.

Tra i protagonisti in pedana ci sono, tra gli altri, Angelo Mangione, campione mondiale junior 2022, Dennis Baretta, oro ai Giochi Olimpici europei 2023, Giada Al Halwani, bronzo agli europei 2022 e anche Natalia D'Angelo, che ha partecipato alle qualifiche olimpiche per Parigi.



