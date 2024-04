Bomarzo, rione Madonna del Piano vince palio di Sant'Anselmo

Il rione Madonna del Piano con il cavallo Unamore ha vinto oggi pomeriggio l'edizione 2024 del palio di Sant'Anselmo di Bomarzo, in provincia di Viterbo.

Unamore, montato dal fantino Alessandro Cersosimo, fin dalla partenza si è imposto sugli altri concorrenti rimanendo in testa nei punti più difficili del percorso.

Il palio di Sant'Anselmo ha delle forti affinità con quello di Siena, infatti anche a Bomarzo proprio come nella citta toscana, la partenza della corsa avviene quando i cavalli si trovano tutti dietro a una corda tesa, detta canapo. E proprio come a Siena, a dirigere la gara c'è un "mossiere" che non solo dirige le fasi di allineamento ma decide quando la corda tesa dovrà cadere per dare il via ai cavalli, la cosiddetta mossa.

Quest'anno c'è voluta più di un'ora e cinque false partenze prima che il mossiere desse il via alla corsa di tre giri su una pista in terra battuta.

Secondo classificato il rione Croci con il cavallo Daisa montato dal fantino Andrea Sanna, terzo, il rione Poggio con il cavallo Denise Beauty, montato dal fantino A. Mula.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA